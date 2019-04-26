Источник сообщил об эвакуации РГУ нефти и газа в Москве из-за пожара

В здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. И.М. Губкина произошло возгорание. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

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«По адресу Ленинский проспект, д. 65, корп. 1 в РГУ нефти и газа им. И. Губкина произошло возгорание, в здании объявлена эвакуация», — рассказал источник. По его словам, из окна восьмого этажа университета идёт чёрный дым.