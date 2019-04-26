Умер учёный-атомщик Ярослав Штромбах

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Умер лауреат Государственной премии ученый-атомщик Ярослав Штромбах. Об этом заявили в пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт».
Умер учёный-атомщик Ярослав Штромбах
  • © аtomic-energy.ru

«Курчатовский институт, вся российская наука понесли тяжёлую утрату. На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни выдающийся учёный–атомщик Ярослав Игоревич Штромбах, доктор технических наук, помощник президента НИЦ «Курчатовский институт», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он был признанным авторитетом в области ядерной энергетики, а его опыт и знания «нашли признание на самом высоком государственном уровне».

«Ярослав Игоревич Штромбах был настоящим патриотом Курчатовского института, своей страны, блестящим учёным, инженером, оратором, ярким и разносторонним человеком», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно о смерти научного руководителя Национального НИИ общественного здоровья имени Николая Семашко Олега Щепина. 

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