В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«На территории Нижегородской области в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина введён режим функционирования чрезвычайной ситуации. В области начал работу оперативный штаб по ликвидации режима ЧС», — указывается в заявлении.
Уточняется, что режим будет действовать до «принятия соответствующего указа губернатора о его снятии».
Как сообщается на портале правительства, по данным регионального главка МЧС, за последнее время в регионе зафиксировано более 500 случаев загорания сухой растительности.
Ранее на территории Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.