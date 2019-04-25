В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«На территории Нижегородской области в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина введён режим функционирования чрезвычайной ситуации. В области начал работу оперативный штаб по ликвидации режима ЧС», — указывается в заявлении.

Уточняется, что режим будет действовать до «принятия соответствующего указа губернатора о его снятии».

Как сообщается на портале правительства, по данным регионального главка МЧС, за последнее время в регионе зафиксировано более 500 случаев загорания сухой растительности.

Ранее на территории Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.