Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере»).

Отмечается, что Бородин и сообщники с 2008 по 2011 год похитили более 14,5 млрд рублей у Банка Москвы.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, которые уклоняются от явки в суд.

В феврале сообщалось, что запрос о выдаче бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, который скрывается в Великобритании, может быть направлен вновь.