Медведев разрешил Силуанову назначить одиннадцатого заместителя

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев разрешил первому вице-премьеру — министру финансов страны Антону Силуанову назначить ещё одного, одиннадцатого заместителя.
Медведев разрешил Силуанову назначить одиннадцатого заместителя
  • РИА Новости

Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: в пункте 6 постановления правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года №185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации»... слова «10 заместителей министра» заменить словами «11 заместителей министра», — указано в тексте.

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила Иванкова руководителем Федеральной службы по труду и занятости.

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