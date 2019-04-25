Медведев разрешил Силуанову назначить одиннадцатого заместителя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев разрешил первому вице-премьеру — министру финансов страны Антону Силуанову назначить ещё одного, одиннадцатого заместителя.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: в пункте 6 постановления правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года №185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации»... слова «10 заместителей министра» заменить словами «11 заместителей министра», — указано в тексте.

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила Иванкова руководителем Федеральной службы по труду и занятости.