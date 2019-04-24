Настоятель храма в Новой Москве рассказал об истории украденной иконы
- РИА Новости
«Икона была пожертвована храму в советский период», — заявил он.
По его словам, храмы в округе, закрывавшиеся на какое-то время, свозили сюда свои ценности, как и местные жители, которые пострадали от атеистического режима.
Как отметил Ермолин, он нашёл икону на складе, в запасниках.
«Очень редкое изображение, называется «Взыграние Младенца». Я посчитал её интересной прихожанам, и потом, это икона такая — ей молятся в семейных делах, о детях. Пока в храме идёт реставрация, иконы просто висят. Материальной ценности эта икона не представляет», — сообщил он.
Ранее стало известно, что заведено уголовное дело, по которому икона числится вещественным доказательством. Подозреваемая находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Краснодарском крае был задержан подозреваемый в ограблении храма.