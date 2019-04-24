Вынесен приговор по делу о компьютерных атаках на интернет-ресурс правительства Курганской области

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Нововоронежский городской суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Воронежской области по делу о компьютерных атаках на интернет-ресурс правительства Курганской области. Об этом сообщает URA.RU.
Вынесен приговор по делу о компьютерных атаках на интернет-ресурс правительства Курганской области
  • РИА Новости

Из уголовного дела следует, что в феврале 2018 года подсудимый установил на домашний компьютер специализированную вирусную программу, с помощью которой он несколько раз атаковал портал, выделенный курганскими властями областной библиотеке имени А.К. Югова. Эти действия привлекли внимание ФСБ.

«В ходе судебного заседания он полностью признал вину, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке», — заявили в прокуратуре Воронежской области.

Подсудимый получил один год лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Он может обжаловать вердикт в течение 10 дней.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что подростка заподозрили во взломе серверов нескольких больниц в Удмуртии.

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