В Челябинске прокуратура поручила привести в порядок жильё женщины, чью квартиру заливают нечистотами соседи

После публикации RT прокуратура Калининского района Челябинской области поручила районному органу ЖКХ разобраться с проблемой жительницы Челябинска Ирины Васильевой, квартиру которой несколько лет заливали нечистотами соседи сверху.

РИА Новости

Как рассказала RT сама Ирина Васильева, 21 апреля её навестили представители районной прокуратуры, которые начали проверку по факту публикации.

«Прокурор сфотографировал — и подтёки на стенах, и разводы — и написал в ДЭЗ, что действительно проблема у нас есть, потребовал, чтобы они эту проблему устранили», — сообщила женщина.

Ирина также рассказала, что сейчас в комнате этажом выше уже никто не живёт — бывшая собственница, Римма Тиньшина, скончалась. По словам Васильевой, второй собственницей помещения на восьмом этаже является дочь Тиньшиной, так что нынешние жильцы занимают квартиру незаконно.

Ранее RT рассказывал, как жительница Челябинска Ирина Васильева несколько лет пыталась решить проблему с соседями. В помещении над квартирой Ирины нет ни водопровода, ни канализации. Жильцы использовали в качестве туалета балкон, откуда всё стекало в квартиру Васильевой.