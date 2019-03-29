«Руки опускаются»: жительница Челябинска не может найти управу на заливающих её нечистотами соседей

Жительница Челябинска Ирина Васильева, страдающая онкологическим заболеванием, не может добиться помощи чиновников в борьбе с проблемными соседями. С 2005 года квартиру женщины заливают нечистотами соседи сверху. Помещение, которое они занимают, раньше было учебной комнатой общежития — в нём нет ни водопровода, ни канализации. Проживающие там люди справляют нужду прямо на балконе, и всё это стекает в квартиру Васильевой. Женщина много раз обращалась в различные инстанции, однако проблема до сих пор не решена.

В Челябинске 47-летняя Ирина Васильева, страдающая онкозаболеванием, не один год просит о помощи местных чиновников. Женщина пытается решить проблему с соседями, которые с 2005 года заливают её квартиру нечистотами. В помещении этажом выше нет канализации, тем не менее в начале 2000-х оно было признано жилым.

Собственница этой квартиры, по словам Ирины, выпивает и водит к себе шумные компании, а её гости справляют нужду прямо на балконе, откуда всё стекает в квартиру Васильевых. В итоге испорчены потолок и стены, а в комнате стоит ужасный запах.

Все попытки Васильевой поговорить с соседями, чтобы решить возникшую проблему, не увенчались успехом. В городской администрации и Роспотребнадзоре женщине советовали обратиться либо к участковому, либо в суд. Как рассказывает Васильева, полицейский один раз приходил к ней, однако после его визита ничего не изменилось.

«Один раз до нас дошёл участковый, причём Римму (собственницу квартиры сверху. — RT) он дома не застал, ко мне на балкон не заходил и написал, что никаких нарушений не обнаружил. Для меня это было как пощёчина», — вспоминает Ирина.

Как объяснила RT начальник пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк, в такой ситуации полиция действительно почти бессильна.

«В данном случае женщине стоит обращаться в ЖЭК, администрацию, идти в суд. Это частная собственность, мы людей из дома выгонять не можем», — констатировала представитель МВД.

Сейчас Ирина Васильева не может даже пойти в суд, потому что по бумагам, полученным ею от администрации, санэпидемстанции и Роспотребнадзора, выходит, что никаких проблем в доме нет.

«В Роспотребнадзоре отказались помогать, заявили, что это частная собственность. Я предлагала пустить их на мой балкон, чтобы хотя бы осмотреть место, но меня направили в центр эпидемиологии, который якобы может приехать, но за деньги. Я и заплатить согласна, только бы у меня этот акт был. Ведь, согласно всем ответам, которые я до этого получила, выходит, что у соседки нарушений нет», — пояснила женщина.

Проблемная квартира

Ирина Васильева переехала в бывшее общежитие на улице Болейко в Челябинске ещё в 90-е годы. Тогда её мужу дали комнату в одном из блоков на седьмом этаже. Позднее супруги выкупили прилегающую к ней учебную комнату, сделали ремонт — и получилась квартира.

Помещение над Васильевыми некоторое время пустовало. Однако в 2005 году всё общежитие стало считаться жильём социального найма, хозяйка комнаты сверху приватизировала жилплощадь и начала её сдавать. Одни квартиросъёмщики сменяли других, но почти все они, по словам Ирины, были пьющими и проблемными.

А поскольку в импровизированной квартире соседей сверху не было удобств, жильцы и их гости стали использовать балкон в качестве туалета.

В 2014 году новой собственницей жилплощади на восьмом этаже стала 40-летняя Римма Тимшина. По словам Ирины, после этого ситуация только ухудшилась.

«Она очень сильно пьёт. Сначала с мужем выпивала, потом он умер, к ней стали ходить мужчины. Они ходят даже без её разрешения — пролезают как-то через общий балкон в комнату. То есть они используют её квартиру как свободное помещение для ночлега», — жалуется Васильева.

Новые соседи

Когда Римма заселилась в квартиру сверху, Ирина сразу посоветовала ей установить унитаз и дверь в бытовке, расположенной на том же этаже. Этим помещением давно никто не пользовался, но оно было открыто и оборудовано сливом. Когда дом ещё был общежитием, там стирали бельё.

Новая соседка поставила в этой комнате дверь, но унитаз так и не купила. Зато посетители Тимшиной, по словам Васильевой, вынесли и продали всё, что было в том помещении, даже ванну.

«В эту комнату они носили ведро, которое всегда обязательно проливали. А бывало и так, что её посетители ходили в туалет просто рядом с этим сливом, прямо на пол. И в этой комнате стоял такой запах, что соседи по этажу просто не выдержали и заварили дверь», — рассказала Ирина.

К балкону, расположенному в квартире Риммы, примыкает общий балкон — на фото, сделанных Васильевой в январе, видно, что вся площадка заставлена заполненными бутылками и пакетами с отходами жизнедеятельности и мусором. Летом из-за грязи там разводятся клопы, тараканы и другие вредители, от которых страдает весь дом.

Бороться уже нет сил

Васильева отметила, что уже не хватает сил добиваться изменения отношения соседей и чиновников. Сейчас все её ресурсы уходят на борьбу с онкологическим заболеванием, летом женщина перенесла серьёзную операцию.

«Я болею, у меня онкология, и очень тяжело напрягать здоровье. Тратить свои нервы совсем не хочется. Мне удалили щитовидную железу в июне, и я уже два раза была на радиолечении, то есть у меня тяжёлая ситуация. Руки опускаются, а надо ходить и доказывать свою правоту», — рассказывает женщина.

Ирина не единственная, кого не устраивает поведение соседей. Ольга Алёхина, проживающая в квартире напротив, рассказала RT, что мужчины, приходившие к Римме Тимшиной, один раз напали на её мужа.

Это произошло два года назад. Супруг Ольги вышел в коридор, когда один из гостей соседки справлял нужду прямо на стену. Алёхин сделал ему замечание, после чего на него набросились и начали избивать.

«На него налетели, тот мужчина с разбега ударил мужа головой в лицо, он упал, подлетели ещё люди, стали его избивать ногами. Сняли серебряный браслет с руки. У супруга потом оказалось сотрясение, он ходил по больницам», — вспоминает Ольга.

Некоторые жильцы, устав от постоянной грязи в подъезде, просто съезжали из своих квартир. Так, например, поступила семья с двумя маленькими детьми, проживавшая на одном этаже с Риммой. Другая жительница восьмого этажа, Сабина, из-за запаха в подъезде и проблемных соседей уже несколько лет не может ни сдать, ни продать свою квартиру.

«Очень непростой случай»

Так и не добившись помощи от местных чиновников, Ирина Васильева рассказала о своей проблеме журналистам. После этого женщине стал помогать уполномоченный по правам потребителей в сфере ЖКХ по Челябинской области Анатолий Вершинин. Но даже он признаёт, что разобраться с ситуацией будет нелегко — выселить соседей практически невозможно.

В беседе с RT Вершинин пояснил, что из-за отсутствия удобств помещение над квартирой Васильевой вообще не должно считаться квартирой, однако соответствующие документы оформлялись больше 20 лет назад, тогда же бывшей хозяйке выдали ордер — и Римма является законной собственницей.

«Мы сейчас только начали заниматься этой ситуацией, и она непростая, — отметил омбудсмен. — История уходит корнями в 90-е годы, когда помещение над квартирой Васильевой было оформлено как жилое, хотя фактически оно не приспособлено для того, чтобы считаться жилым».

Вершинин заверил, что его аппарат уже готовит запросы в соответствующие ведомства, в частности в Роспотребнадзор. Основываясь на их ответах, омбудсмен сформирует дальнейший план действий. Если Ирине удастся добиться, чтобы чиновники хотя бы признали наличие проблемы, это уже будет весомым аргументом в суде.