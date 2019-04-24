В Щёлкове локализовали пожар на полигоне ТБО
«В 23.30 — локализация пожара на площади 600 квадратных метров», — отметили в спасательном ведомстве.
В пресс-службе добавили, что к тушению пожара привлечены 48 человек, задействовано 26 единиц техники.
Также сообщается, что превышения допустимого количества вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.
«На место пожара выезжала лаборатория ПСО-26, ПДК не зафиксировано», — заявили в МЧС.
Ранее на полигоне ТБО «Сабурово» произошёл пожар на площади 350 кв. м.
В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.