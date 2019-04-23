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Матери с девятью детьми из Новороссийска готовы оказать финансовую помощь

23 апреля 2019, Раиса Баксичева, Екатерина Суслова

Общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в России после публикации RT взял на контроль ситуацию с многодетной матерью из Краснодарского края Ольгой Жегуловой, которая в одиночку воспитывает девятерых детей.

  • © Фото из личного архива / РИА Новости

По словам председателя совета Андрея Коченова, нашлась семья, которая готова предоставить Жегуловой средства на подсобное хозяйство и купить семье дом.

«Есть люди, которые готовы купить семье дом во Владимирской области, Ольга оттуда родом. Более того, я сейчас был в администрации президента, будем направлять детей в лагерь «Орлёнок». Люди откликаются, конечно, и готовы Ольге помогать — готовы корову люди купить, хозяйством помочь обзавестись», — сообщил Коченов.

Он добавил, что начал формировать рабочую группу в рамках Общественного совета, которая займётся проблемой многодетных семей.

Как отметил Коченов, в мае Жегулова выступит на собрании этой группы.

Ранее RT писал, что многодетная мать Ольга Жегулова пытается в одиночку прокормить девятерых детей на 5 тыс. рублей пособий в месяц.

Ей как многодетной матери, не получающей алиментов, выделяется выплата в размере 15 тыс. рублей раз в квартал, а также пособие на детей 5 тыс. рублей в месяц.

Доход семьи составляет 27 тыс. рублей в месяц, что в пересчёте на одного человека почти в четыре раза меньше прожиточного минимума в Краснодарском крае. 

Подробнее — в материале RT.

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