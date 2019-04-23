ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала», — сказал он ТАСС.
Швецов отметил, что сейчас так и происходит: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию В, может работать в такси.
По его словам, введение подобного деления скажется на качестве обучения так называемых любителей.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Минтранса.