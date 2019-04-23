ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

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ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей. Об этом сообщил первый замглавы Госавтоинспекции Владимир Швецов.
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала», — сказал он ТАСС.

Швецов отметил, что сейчас так и происходит: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию В, может работать в такси.

По его словам, введение подобного деления скажется на качестве обучения так называемых любителей.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН прокомментировал инициативу Минтранса.

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