СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

Следственный комитет России готов допросить находящегося в Лондоне Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом сообщила адвокат потерпевших Анна Ставицкая.

Она рассказала, что они самостоятельно провели опрос Закаева, на котором он «убедительно рассказал о своей непричастности» к преступлению.

«Этот опрос был нами представлен следствию, которое согласилось приобщить его к материалам дела и удовлетворило наше ходатайство о проведении уже официального допроса Закаева из Лондона, — цитирует юриста ТАСС.

По словам Ставицкой, следствие должно обратиться с запросом в британские правоохранительные органы.

Сроки возможного допроса пока не известны.

В 2014 году Мосгорсуд вынес обвинительный приговор всем подсудимым по данному делу.

Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.