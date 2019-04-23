СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

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Следственный комитет России готов допросить находящегося в Лондоне Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом сообщила адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской
  • © Александр Смотров
  • РИА Новости

Она рассказала, что они самостоятельно провели опрос Закаева, на котором он «убедительно рассказал о своей непричастности» к преступлению.

«Этот опрос был нами представлен следствию, которое согласилось приобщить его к материалам дела и удовлетворило наше ходатайство о проведении уже официального допроса  Закаева из Лондона, — цитирует юриста ТАСС.

По словам Ставицкой, следствие должно обратиться с запросом в британские правоохранительные органы.

Сроки возможного допроса пока не известны.

В 2014 году Мосгорсуд вынес обвинительный приговор всем подсудимым по данному делу.

Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.

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