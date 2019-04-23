В больнице Ростова-на-Дону произошёл пожар

Спасатели эвакуировали 145 человек из городской больницы Ростова-на-Дону из-за пожара. Об этом сообщили Интерфакс в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Возгорание в городской больнице №6 Ростова-на-Дону... Ранг пожара №1, из здания были эвакуированы 145 человек», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время пожар потушен, площадь возгорания составила 40 кв. м.

Отмечается, что пациенты и сотрудники были эвакуированы в соседний корпус больницы.

Пострадавших в результате происшествия нет, причина возгорания выясняется.

По данным ведомства, в тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 46 сотрудников МЧС.

В феврале произошёл пожар в акушерском отделении районной больницы в Долгопрудном.