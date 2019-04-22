В Краснодарском крае поддержали ограничение этажности застройки на побережье

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Депутаты законодательного собрания Краснодарского края проголосовали в том числе за ограничение этажности застройки на побережье, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
В Краснодарском крае поддержали ограничение этажности застройки на побережье
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Отмечается, что приоритетом для региона станет строительство санаториев, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. При этом подчёркивается, что высота планируемых объектов не должна превышать четырёх этажей или 20 м.

«Мы хотим развивать экономику курортов как курортов. Давайте там строить санатории, гостиницы, дома отдыха — то, что будет кормить курорт долгие столетия», — заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Спикер заксобрания Юрий Бурлачко сказал, что изменения создадут единый архитектурный облик на территориях полосы Азовского и Чёрного морей. 

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в первом чтении приняли закон об ограничении застройки в прибрежной зоне.

Также телеканал «360» передавал о росте объёма малоэтажного строительства в Московской области.

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