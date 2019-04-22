В Калининградской области построили 208 тысяч квадратных метров жилья в I квартале
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- РИА Новости
Индивидуальные застройщики возвели 341 жилой дом общей площадью 60,9 тыс. кв. м. Это 29,2% от объёма жилья, введённого за три месяца.
В I квартале средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке достигла 51,1 тыс. рублей, на вторичном — 52,6 тыс.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге потратят 1,78 млрд рублей на покупку жилья для льготных категорий граждан.