В Калининградской области построили 208 тысяч квадратных метров жилья в I квартале

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В Калининградской области построили 208,3 тыс. кв. м в I квартале 2019 года, что на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области построили 208 тысяч квадратных метров жилья в I квартале
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Индивидуальные застройщики возвели 341 жилой дом общей площадью 60,9 тыс. кв. м. Это 29,2% от объёма жилья, введённого за три месяца.

В I квартале средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке достигла 51,1 тыс. рублей, на вторичном — 52,6 тыс.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге потратят 1,78 млрд рублей на покупку жилья для льготных категорий граждан.

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