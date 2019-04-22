Экс-жена Осина подаст заявление в полицию в связи с осквернением могилы певца

Продюсер Андрей Разин в беседе с РИА Новости рассказал, что Наталья Черемисина, экс-супруга певца Евгения Осина, намерена подать заявление в полицию, а также жалобу на Троекуровское кладбище по факту вандализма на могиле артиста.

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«Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище, напишет заявление о вандализме, она официально является владелицей захоронения», — уточнил он. Ранее СМИ передавали, что неизвестные осквернили могилу Евгения Осина. Они сожгли крест и венки, сломали ограду, разбили табличку. О смерти исполнителя хита «Плачет девочка в автомате» стало известно 17 ноября 2018 года. Артист скончался в своей московской квартире на 55-м году жизни от остановки сердца.