Экс-жена Осина подаст заявление в полицию в связи с осквернением могилы певца
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«Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище, напишет заявление о вандализме, она официально является владелицей захоронения», — уточнил он.
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