Экс-жена Осина подаст заявление в полицию в связи с осквернением могилы певца

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Продюсер Андрей Разин в беседе с РИА Новости рассказал, что Наталья Черемисина, экс-супруга певца Евгения Осина, намерена подать заявление в полицию, а также жалобу на Троекуровское кладбище по факту вандализма на могиле артиста.
Экс-жена Осина подаст заявление в полицию в связи с осквернением могилы певца
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище, напишет заявление о вандализме, она официально является владелицей захоронения», — уточнил он.

Ранее СМИ передавали, что неизвестные осквернили могилу Евгения Осина.

Они сожгли крест и венки, сломали ограду, разбили табличку.

О смерти исполнителя хита «Плачет девочка в автомате» стало известно 17 ноября 2018 года.

Артист скончался в своей московской квартире на 55-м году жизни от остановки сердца.

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