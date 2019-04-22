В Севастополе прокомментировали лидерство города в демографическом рейтинге России

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Председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова в беседе с Nation News прокомментировала лидерство города в демографическом рейтинге России.
В Севастополе прокомментировали лидерство города в демографическом рейтинге России
  • РИА Новости

«У нас тенденция по приросту населения сохраняется с 2014 года. К нам приезжает много людей с материка», — сказала она.

Ещё одной тенденцией Щербакова назвала большое число пенсионеров. Кроме того, в Севастополь приезжают военные, чтобы остаться на пенсии, отметила председатель комитета.

По её словам, город также интересен с точки зрения спорта.

«Поэтому у нас есть что предложить помимо климата», — добавила Щербакова.

Со своей стороны, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с газетой «Известия» заявил, что Севастополь вошёл в число лидеров рейтинга благодаря возвращению в состав России и своему особому положению в Крыму.

«Люди находятся в системе исторического оптимизма. У людей осуществляется подъём духовно-культурный. Духовный фактор всегда оказывает позитивное влияние на рождаемость», — пояснил он.

По его словам, преимущества города с точки зрения работы, возможностей и образования привлекают молодёжь.

Ранее РИА Новости опубликовало исследование, согласно которому Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге. Численность населения в этих регионах выросла наиболее значительно за последние три года.

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