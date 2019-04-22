ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на технику

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Компания Samsung признана виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты в России, такой вывод сделала комиссия Федеральной антимонопольной службы по итогам проверки.
ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на технику
  • Reuters

Как отметили в ведомстве, дело возбуждено по результатам внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани».

Компания «признана виновной в нарушении части 5 статьи 11 закона».

По словам статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского, незаконная координация «весьма распространена на рынках ритейла техники», особенно это касается популярных технических новинок, когда через дилеров компании навязывают цены и условия реализации.

В феврале ФАС возбудила дело против российской «дочки» южнокорейской компании Samsung по признакам координации цен на мобильные устройства.

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