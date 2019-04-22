ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на технику
- Reuters
Как отметили в ведомстве, дело возбуждено по результатам внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани».
Компания «признана виновной в нарушении части 5 статьи 11 закона».
По словам статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского, незаконная координация «весьма распространена на рынках ритейла техники», особенно это касается популярных технических новинок, когда через дилеров компании навязывают цены и условия реализации.
В феврале ФАС возбудила дело против российской «дочки» южнокорейской компании Samsung по признакам координации цен на мобильные устройства.