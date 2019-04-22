В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

Полицейские обнаружили пропавшую из частной коллекции картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.

В свою очередь, глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров рассказал РИА Новости, что полотно было продано на аукционе за 2,6 млн рублей.

«Она, естественно, была оформлена должным образом, у неё есть законный владелец», — отметил он.

Ранее СМИ писали, что в правоохранительные органы столицы поступило заявление директора организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза (НИНЭ) имени Третьякова» Александра Чваля. Он попросил принять меры в отношении лиц, якобы мошенническим путём завладевших картиной Левитана.

По его словам, она было передана по расписке, после чего пропала, а позднее обнаружена на аукционе «Литфонд».