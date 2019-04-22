Зеленского пригласили в Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может посетить Крым, чтобы понять выбор крымчан в 2014 году.

«Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины — России», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион».

Ранее сообщалось, что после обработки 81,80% протоколов ЦИК Зеленский набирает 73,12% голосов.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.