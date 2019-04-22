Зеленского пригласили в Крым

Короткая ссылка
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может посетить Крым, чтобы понять выбор крымчан в 2014 году.
Зеленского пригласили в Крым
  • Reuters
  • © Viacheslav Ratynskyi

«Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины — России», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион».

Ранее сообщалось, что после обработки 81,80% протоколов ЦИК Зеленский набирает 73,12% голосов.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить