Лавров заявил о готовности России к визиту экспертов в Керченский пролив

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Москва готова принять европейских экспертов в Керченском проливе, однако речь не идёт о размещении там наблюдателей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил о готовности России к визиту экспертов в Керченский пролив
  • РИА Новости

В интервью телеканалу «Звезда» глава МИД отметил, что в декабре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой направить в регион немецких специалистов.

Глава государства дал своё согласие, рассказал Лавров, однако позже, в январе, Берлин выразил желание, чтобы к поездке присоединились французы.

Ещё через некоторое время российской стороне передали концепцию такой поездки, которая вместо одноразовой акции предполагала размещение на постоянной основе некой наблюдательной миссии, связанной с миссией ОБСЕ в Донбассе и с украинцами в её составе, сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, сочли ли Берлин и Париж данную ситуацию поводом «зайти, поставить свои корабли», Лавров согласился, отметив при этом, что это «абсолютно бесперспективная история».

«Хотя ответственно заявляю, что если у немцев и французов всё ещё сохраняется интерес посмотреть на то, как всё это происходит, а не полагаться на сплетни, которые распространяет украинская сторона, — милости просим», — добавил он.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что поддерживает идею отправить наблюдателей в район Азовского моря по приглашению Киева.

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