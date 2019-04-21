Патриарх Кирилл совершит литургию в Вербное воскресенье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 21 апреля Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим», — указано в сообщении.

Праздник Входа Господня в Иерусалим посвящён воспоминаниям о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим. Сведения об этом событии содержатся во всех четырёх Евангелиях.

Освящённые в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.