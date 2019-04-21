Патриарх Кирилл совершит литургию в Вербное воскресенье

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 21 апреля Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха. 

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим», — указано в сообщении.

Праздник Входа Господня в Иерусалим посвящён воспоминаниям о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим. Сведения об этом событии содержатся во всех четырёх Евангелиях.

Освящённые в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить