В «Мосгазе» опровергли сообщения о хлопке вблизи Новодевичьего монастыря

Представитель пресс-службы «Мосгаза» в беседе с РИА Новости опроверг сообщения СМИ о хлопке и утечке на газопроводе около Новодевичьего монастыря в столице.

«Мосгаз» не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об утечке и хлопке газа на газопроводе в районе Новодевичьего монастыря», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что соответствующая заявка поступила в 16:27 в субботу, 20 апреля. На место предполагаемого ЧП выехали специалисты, утечки обнаружено не было.

В феврале сайт «Москва 24» передавал, что в столице отчитались о внеплановых проверках газового оборудования и систем газоснабжения.