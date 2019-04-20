В «Мосгазе» опровергли сообщения о хлопке вблизи Новодевичьего монастыря
- РИА Новости
«Мосгаз» не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об утечке и хлопке газа на газопроводе в районе Новодевичьего монастыря», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что соответствующая заявка поступила в 16:27 в субботу, 20 апреля. На место предполагаемого ЧП выехали специалисты, утечки обнаружено не было.
В феврале сайт «Москва 24» передавал, что в столице отчитались о внеплановых проверках газового оборудования и систем газоснабжения.