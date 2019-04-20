В «Мосгазе» опровергли сообщения о хлопке вблизи Новодевичьего монастыря

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Представитель пресс-службы «Мосгаза» в беседе с РИА Новости опроверг сообщения СМИ о хлопке и утечке на газопроводе около Новодевичьего монастыря в столице.
В «Мосгазе» опровергли сообщения о хлопке вблизи Новодевичьего монастыря
  • РИА Новости

«Мосгаз» не подтверждает появившуюся в СМИ информацию об утечке и хлопке газа на газопроводе в районе Новодевичьего монастыря», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что соответствующая заявка поступила в 16:27 в субботу, 20 апреля. На место предполагаемого ЧП выехали специалисты, утечки обнаружено не было.

В феврале сайт «Москва 24» передавал, что в столице отчитались о внеплановых проверках газового оборудования и систем газоснабжения.

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