В Ростовской области состоится открытие XVIII Дельфийских игр

В Ростовской области в «ДонЭкспоцентре» 20 апреля состоится официальная церемония открытия XVIII молодёжных Дельфийских игр. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На мероприятие были аккредитованы представители организационного комитета и штаба Игр, федеральных и региональных СМИ, более 500 волонтёров, а также члены делегации Ростовской области.

Участников Игр ознакомили с местами проведения соревнований и местными достопримечательностями.

«20 апреля в «ДонЭкспоцентре» состоится официальная церемония открытия XVIII молодёжных Дельфийских игр России», — сообщили организаторы.

В рамках Игр будет разыграно около 70 комплектов наград. При этом по итогам соревнований будут подведены результаты официального командного первенства между субъектами Российской Федерации. Эти итоги войдут в основу Дельфийского рейтинга за 2019 год.

В феврале была открыта система подачи заявок на участие в XVIII молодёжных Дельфийских играх России.