В Ростовской области состоится открытие XVIII Дельфийских игр
- РИА Новости
На мероприятие были аккредитованы представители организационного комитета и штаба Игр, федеральных и региональных СМИ, более 500 волонтёров, а также члены делегации Ростовской области.
Участников Игр ознакомили с местами проведения соревнований и местными достопримечательностями.
«20 апреля в «ДонЭкспоцентре» состоится официальная церемония открытия XVIII молодёжных Дельфийских игр России», — сообщили организаторы.
В рамках Игр будет разыграно около 70 комплектов наград. При этом по итогам соревнований будут подведены результаты официального командного первенства между субъектами Российской Федерации. Эти итоги войдут в основу Дельфийского рейтинга за 2019 год.
В феврале была открыта система подачи заявок на участие в XVIII молодёжных Дельфийских играх России.