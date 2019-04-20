В Ростовской области состоится открытие XVIII Дельфийских игр

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В Ростовской области в «ДонЭкспоцентре» 20 апреля состоится официальная церемония открытия XVIII молодёжных Дельфийских игр. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
В Ростовской области состоится открытие XVIII Дельфийских игр
  • РИА Новости

На мероприятие были аккредитованы представители организационного комитета и штаба Игр, федеральных и региональных СМИ, более 500 волонтёров, а также члены делегации Ростовской области. 

Участников Игр ознакомили с местами проведения соревнований и местными достопримечательностями. 

«20 апреля в «ДонЭкспоцентре» состоится официальная церемония открытия XVIII молодёжных Дельфийских игр России», — сообщили организаторы.

В рамках Игр будет разыграно около 70 комплектов наград. При этом по итогам соревнований будут подведены результаты официального командного первенства между субъектами Российской Федерации. Эти итоги войдут в основу Дельфийского рейтинга за 2019 год.

В феврале была открыта система подачи заявок на участие в XVIII молодёжных Дельфийских играх России.

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