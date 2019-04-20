В Москве между собой подрались две группы полицейских

Короткая ссылка
В МВД Москвы начали проверку после драки двух групп полицейских в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление ведомства.
В Москве между собой подрались две группы полицейских
  • РИА Новости

«По факту конфликта, произошедшего на улице Борисовские Пруды между сотрудниками полиции, которые находились в свободное от службы время в гражданской одежде, проводится служебная проверка», — сообщили в полиции.

Как отмечается, руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности по результатам проверки.

Ранее следователи начали проверку по факту инцидента на одной из штрафстоянок Санкт-Петербурга с участием депутата Государственной думы Виталия Милонова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить