В Москве между собой подрались две группы полицейских

В МВД Москвы начали проверку после драки двух групп полицейских в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление ведомства.

«По факту конфликта, произошедшего на улице Борисовские Пруды между сотрудниками полиции, которые находились в свободное от службы время в гражданской одежде, проводится служебная проверка», — сообщили в полиции.

Как отмечается, руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности по результатам проверки.

Ранее следователи начали проверку по факту инцидента на одной из штрафстоянок Санкт-Петербурга с участием депутата Государственной думы Виталия Милонова.