Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Магаса, столицы Ингушетии. Глава государства поздравил их с 25-летним юбилеем города и пожелал мира и благополучия.
Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города
  • РИА Новости

«Всего за четверть века Магас вырос в красивый, современный город, один из культурных, научных и образовательных центров региона», — говорится в послании президента.

Путин отметил, что с каждым годом Магас преображается, в нём появляются благоустроенные жилые кварталы, площади и скверы, а городская среда становится более комфортной для людей.

Ранее Росстат назвал регионы России с самым низким уровнем смертности. Лидирует Ингушетия — там в прошлом году умерли три человека на тысячу населения.

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