В Крыму намерены увеличить объёмы ввода жилья

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В Крыму планируют увеличить объёмы ввода жилья, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Евгения Кабанова.
В Крыму намерены увеличить объёмы ввода жилья
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«По жилищному строительству Республика Крым идёт опережающими темпами. Планируем к 2024 году выйти на план в 1 млн 300 тыс. квадратных метров», — заявил Кабанов в беседе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком на полях Ялтинского международного экономического форума.

Как отметил Кабанов, на территории региона планируется несколько больших территорий комплексного планирования — от 100 до 200 га.

Кабанов уточнил, что объёмы ввода жилья в республике к 2024 году вырастут примерно в два раза по сравнению с 2018 годом.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге потратят 1,78 млрд рублей на покупку жилья для льготных категорий граждан.

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