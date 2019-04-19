Ростуризм взял на контроль ситуацию с пассажирами рейса, которые не смогли улететь из Пулкова в Китай

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Ростуризм взял на контроль ситуацию, произошедшую утром 18 апреля в петербургском аэропорту Пулково, сообщает kp.ru. Около 130 человек не пустили на рейс до Хайкоу, поскольку на них не были куплены билеты.
Ростуризм взял на контроль ситуацию с пассажирами рейса, которые не смогли улететь из Пулкова в Китай
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«По полученной от туроператоров информации, путёвки были полностью оплачены ими китайской принимающей стороне», — заявили в пресс-службе Ростуризма.

Как там отметили, первичный анализ ситуации показывает, что причиной инцидента могла стать многоуровневая цепочка посредников между туроператорами, принимающими сторонами и авиакомпаниями.

Как подчеркнули в Ростуризме, все туроператоры выполнят обязательства перед пассажирами в полном объёме.

В декабре 2018 года сообщалось, что группа туристов российской компании «Жемчужная река», которые застряли на китайском острове Хайнань, прилетела в Казань через Москву.

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