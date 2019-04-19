Названы российские города с самыми дешёвыми отелями

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Представители сервиса по поиску авиабилетов Aviasales провели исследование, в ходе которого стало известно, в каких российских городах находятся отели, где стоимость проживания наиболее низкая.
Названы российские города с самыми дешёвыми отелями
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

Как отмечает РИА Новости, первое место досталось отелям в центре Санкт-Петербурга, где стоимость проживания начинается от 513 рублей за сутки.

Хостелы, по данным агентства, в рейтинг не вошли.

Второе место, как уточняет ФАН, получили четыре города: Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. Там за сутки проживания в гостинице путешественнику придётся заплатить 600 рублей.

Третьей в рейтинге стала Пермь — около 640 рублей за сутки.

В марте сообщалось, что Сингапур, Гонконг и Париж разделили первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для жизни.

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