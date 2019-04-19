Названы российские города с самыми дешёвыми отелями
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Как отмечает РИА Новости, первое место досталось отелям в центре Санкт-Петербурга, где стоимость проживания начинается от 513 рублей за сутки.
Хостелы, по данным агентства, в рейтинг не вошли.
Второе место, как уточняет ФАН, получили четыре города: Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. Там за сутки проживания в гостинице путешественнику придётся заплатить 600 рублей.
Третьей в рейтинге стала Пермь — около 640 рублей за сутки.
В марте сообщалось, что Сингапур, Гонконг и Париж разделили первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для жизни.