В Свердловской области сдали в эксплуатацию 334 тысячи квадратных метров жилья за I квартал

В Свердловской области сдали в эксплуатацию 334 тыс. кв. м жилья за I квартал 2019 года, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на региональное правительство.

В Екатеринбурге возвели 127,8 тыс. кв. м. Второе место занимает Сысертский городской округ — более 30 тыс. кв. м.

Далее следуют Белоярский городской округ, Ревда, Каменск-Уральский и Берёзовский.

Также стало известно, что в I квартале в Удмуртии ввели на 53,6 тыс. кв. м больше жилья, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Удмуртстат.

В регионе построили более 3,6 тыс. квартир общей площадью 233,7 тыс. кв. м.

Ранее в Ижевске рассказали о темпах ввода жилья в 2018 году.