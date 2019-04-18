Состоялась церемония награждения победителей Молодёжной премии Санкт-Петербурга

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Состоялась торжественная церемония награждения победителей Молодёжной премии Санкт-Петербурга, сообщает ФАН.
Состоялась церемония награждения победителей Молодёжной премии Санкт-Петербурга
  • © pixabay.com

Премию присуждают в 17-й раз. Её основная цель — поощрение молодых петербуржцев, активистов и общественников, коллективов учёных, добившихся высоких результатов на профессиональном поприще.

Награды вручались в 14 номинациях, в том числе в сфере образования, науки и техники, культуры и искусства, бизнеса и управления, журналистики.

«Сегодня у вас праздник, и хочу пожелать всем, кто не смог получить премию: не сдавайтесь. Ставьте высокие задачи перед собой, и у вас всё получится. Ведь мы хотим сделать наш город комфортным для проживания», — заявила вице-губернатор Любовь Совершаева.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили итоги реализации госпрограммы «Молодёжь».

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