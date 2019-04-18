В СК проверят данные о проживании подростка с бабушкой в сторожке

Короткая ссылка
Следователи проверят информацию о проживании несовершеннолетней девочки с бабушкой в сторожке в подмосковном Одинцове.
В СК проверят данные о проживании подростка с бабушкой в сторожке
  • © Управление взаимодействия со СМИ СК РФ

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проводится доследственная проверка... о нарушении жилищных прав несовершеннолетней и о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей должностными лицами администрации Одинцовского муниципального района, выразившемся в непредставлении жилья несовершеннолетней девочке и членам её семьи», — указывается в заявлении.

Уточняется, что следователи намерены установить, нарушаются ли права несовершеннолетней, а также оценят действия лиц, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов. Вместе с тем следственными органами был инициирован вопрос о предоставлении жилого помещения семье.

Ранее жительница Читы Ольга Серёжина рассказала, что живёт с детьми в аварийном доме. Из-за проблем с водоснабжением она вынуждена использовать влажные салфетки для ухода за своим ребёнком-инвалидом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить