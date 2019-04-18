В СК проверят данные о проживании подростка с бабушкой в сторожке

Следователи проверят информацию о проживании несовершеннолетней девочки с бабушкой в сторожке в подмосковном Одинцове.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проводится доследственная проверка... о нарушении жилищных прав несовершеннолетней и о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей должностными лицами администрации Одинцовского муниципального района, выразившемся в непредставлении жилья несовершеннолетней девочке и членам её семьи», — указывается в заявлении.

Уточняется, что следователи намерены установить, нарушаются ли права несовершеннолетней, а также оценят действия лиц, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов. Вместе с тем следственными органами был инициирован вопрос о предоставлении жилого помещения семье.

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