В РЭО рассказали о способе повысить собираемость платежей за вывоз мусора

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о способе повысить собираемость платежей за вывоз мусора, сообщает телеканал «360».

«Там, где используются информационные технологии, там собираемость высокая. Например, если работают расчётные центры или платежи включены в единый платёжный документ», — заявил он.

По его словам, это обсуждалось на совещании у президента России как один из способов решения задачи собираемости.

Как добавил Буцаев, РЭО также обсуждает внедрение этой практики с региональными операторами и общественными объединениями.

Ранее URA.RU со ссылкой на власти Свердловской области рассказало о динамике тарифов на вывоз мусора.