В РЭО рассказали о планах перенять опыт ведущих стран в сфере переработки мусора

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Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о планах перенять опыт ведущих стран в сфере переработки мусора, сообщает телеканал «360».
В РЭО рассказали о планах перенять опыт ведущих стран в сфере переработки мусора
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Мы работаем со всеми странами, которые обладают высокотехнологичными инструментами. У нас есть предложения из стран Азии, из Америки, от европейских компаний», — заявил он.

По его словам, на территории России уже локализована часть американских технологий, к примеру, в Нижнем Новгороде строят мусоросортировочные станции.

Как уточнил Буцаев, РЭО совместно с Минпромторгом выберет самые эффективные по стоимости и объёмам переработки технологии.

Ранее URA.RU со ссылкой на власти Свердловской области рассказало о динамике тарифов на вывоз мусора.

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