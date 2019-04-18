В РЭО рассказали о планах перенять опыт ведущих стран в сфере переработки мусора

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о планах перенять опыт ведущих стран в сфере переработки мусора, сообщает телеканал «360».

«Мы работаем со всеми странами, которые обладают высокотехнологичными инструментами. У нас есть предложения из стран Азии, из Америки, от европейских компаний», — заявил он.

По его словам, на территории России уже локализована часть американских технологий, к примеру, в Нижнем Новгороде строят мусоросортировочные станции.

Как уточнил Буцаев, РЭО совместно с Минпромторгом выберет самые эффективные по стоимости и объёмам переработки технологии.

Ранее URA.RU со ссылкой на власти Свердловской области рассказало о динамике тарифов на вывоз мусора.