В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

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Московская редакция «Росбалта» прекратила работу в связи с проведением полицией обысков. Об этом сообщил РИА Новости главный редактор информагентства Николай Ульянов.
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Мы будем обращаться с жалобой в прокуратуру. В таких условиях мы были вынуждены полностью прекратить работу московской редакции», — приводит его слова агентство.

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.

При этом, по словам редактора, «Росбалт» не проводил расследований в отношении бизнесмена и не публиковал о нём статьи.

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