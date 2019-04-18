В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу в связи с проведением полицией обысков. Об этом сообщил РИА Новости главный редактор информагентства Николай Ульянов.

«Мы будем обращаться с жалобой в прокуратуру. В таких условиях мы были вынуждены полностью прекратить работу московской редакции», — приводит его слова агентство.

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.

При этом, по словам редактора, «Росбалт» не проводил расследований в отношении бизнесмена и не публиковал о нём статьи.