Губернатор Пермского края потребовал от чиновников оперативно реагировать на жалобы в соцсетях
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- РИА Новости
Такое мнение глава региона высказал во время выступления с отчётом краевого правительства перед депутатами законодательного собрания.
По словам Решетникова, он заметил рост числа жалоб, получая большое количество обращений граждан в Instagram и на региональном портале «Управляем вместе».
Как отметил губернатор, если на жалобу, поступившую через портал, чиновники должны ответить за восемь дней, то на обращения в Instagram и других соцсетях — менее чем за сутки.
«Для этого каждый чиновник должен понимать зону ответственности, у каждого проблемного участка должна быть своя фамилия, и это фамилия не губернатора», — заявил он.
Решетников добавил, что в первую очередь это относится к руководителям муниципальных предприятий, директорам управляющих компаний, главным врачам больниц.
Ранее управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что региональных чиновников начнут обучать работе с соцсетями.