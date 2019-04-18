Губернатор Пермского края потребовал от чиновников оперативно реагировать на жалобы в соцсетях

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что чиновники должны отвечать на жалобы в соцсетях быстрее чем за 24 часа. Об этом сообщает URA.RU.

Такое мнение глава региона высказал во время выступления с отчётом краевого правительства перед депутатами законодательного собрания.

По словам Решетникова, он заметил рост числа жалоб, получая большое количество обращений граждан в Instagram и на региональном портале «Управляем вместе».

Как отметил губернатор, если на жалобу, поступившую через портал, чиновники должны ответить за восемь дней, то на обращения в Instagram и других соцсетях — менее чем за сутки.

«Для этого каждый чиновник должен понимать зону ответственности, у каждого проблемного участка должна быть своя фамилия, и это фамилия не губернатора», — заявил он.

Решетников добавил, что в первую очередь это относится к руководителям муниципальных предприятий, директорам управляющих компаний, главным врачам больниц.

Ранее управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что региональных чиновников начнут обучать работе с соцсетями.