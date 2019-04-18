При демонтаже дома на западе Москвы используют технологию умного сноса
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Такой метод позволит разобрать здание с минимальными неудобствами для жителей расположенных рядом домов.
Как заявил начальник управления городского департамента строительства Александр Потехин, технология умного сноса используется при демонтаже всех домов, вошедших в программу реновации.
«Около 50 домов будет снесено в течение этого года», — цитирует Потехина портал мэра и правительства.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о ситуации со строительством жилья в столице.