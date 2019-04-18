При демонтаже дома на западе Москвы используют технологию умного сноса

Короткая ссылка
При демонтаже пятиэтажного дома по программе реновации в Можайском районе на западе Москвы используют технологию умного сноса.
При демонтаже дома на западе Москвы используют технологию умного сноса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Такой метод позволит разобрать здание с минимальными неудобствами для жителей расположенных рядом домов.

Как заявил начальник управления городского департамента строительства Александр Потехин, технология умного сноса используется при демонтаже всех домов, вошедших в программу реновации.

«Около 50 домов будет снесено в течение этого года», — цитирует Потехина портал мэра и правительства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о ситуации со строительством жилья в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить