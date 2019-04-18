При демонтаже дома на западе Москвы используют технологию умного сноса

При демонтаже пятиэтажного дома по программе реновации в Можайском районе на западе Москвы используют технологию умного сноса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Такой метод позволит разобрать здание с минимальными неудобствами для жителей расположенных рядом домов.

Как заявил начальник управления городского департамента строительства Александр Потехин, технология умного сноса используется при демонтаже всех домов, вошедших в программу реновации.

«Около 50 домов будет снесено в течение этого года», — цитирует Потехина портал мэра и правительства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о ситуации со строительством жилья в столице.