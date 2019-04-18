Тина Канделаки анонсировала выход новой книги
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- РИА Новости
«Я не нашла хорошей книги, которая могла бы быть настольным пособием по уходу за собой, и поняла, что, если я последовательно отвечу на сотни вопросов о внешности и уходе за собой, которые получаю в социальных сетях, такая книга появится. Мне было интересно и важно сделать книгу полезной, а вопросы моих подписчиков позволили наполнить её темами, актуальными для широкой аудитории», — рассказала Канделаки в беседе с RT.
По её словам, книга поступит в продажу в мае, но уже доступен предзаказ.