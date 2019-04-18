Тина Канделаки анонсировала выход новой книги

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» журналистка Тина Канделаки заявила, что в мае выходит её новая книга «Proлицо. Красота — это интеллект».

«Я не нашла хорошей книги, которая могла бы быть настольным пособием по уходу за собой, и поняла, что, если я последовательно отвечу на сотни вопросов о внешности и уходе за собой, которые получаю в социальных сетях, такая книга появится. Мне было интересно и важно сделать книгу полезной, а вопросы моих подписчиков позволили наполнить её темами, актуальными для широкой аудитории», — рассказала Канделаки в беседе с RT.

По её словам, книга поступит в продажу в мае, но уже доступен предзаказ.