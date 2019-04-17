В Кировской области утвердили программу по расселению из аварийного жилья

В Кировской области утвердили региональную программу по расселению из аварийного жилья, сообщает progorod43.ru.

Программа рассчитана на 2019—2025 годы. Планируется расселить 360 аварийных домов.

Федеральный бюджет направит более 4 млрд рублей.

«Каждый этап программы будет реализовываться в течение двух лет — срок ограниченный, но достаточный для строительства жилых домов требуемых характеристик и качества при условии чёткой, слаженной работы», — заявил министр строительства региона Руслан Бондарчук.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в первом этапе переселения, который продлится до конца 2020 года, будут участвовать Кильмезь, Оричевский район и Киров.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии продолжат программу по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.