В «ЮТэйр» опровергли сообщения о возгорании двигателя самолёта во Внукове

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Представители авиакомпании «ЮТэйр» опровергли сообщения о том, что двигатель самолёта, выполнявшего рейс Москва — Махачкала, загорелся во время подготовки к вылету из столичного аэропорта Внуково.
В «ЮТэйр» опровергли сообщения о возгорании двигателя самолёта во Внукове
  • РИА Новости

«На рейсе Москва — Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлётной полосе», — объяснила собеседница РИА Новости

По её словам, ситуация была штатной, самолёт исправен, угрозы жизни пассажирам лайнера не было.

«Авиакомпания выполнит рейс на другом самолёте согласно правилам», — заключила она.

Ранее сообщалось, что пассажиры Boeing 737 перед вылетом из Внукова заметили выброс пламени из одного из двигателей самолёта и потребовали остановить воздушное судно.

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