В «ЮТэйр» опровергли сообщения о возгорании двигателя самолёта во Внукове
- РИА Новости
«На рейсе Москва — Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлётной полосе», — объяснила собеседница РИА Новости.
По её словам, ситуация была штатной, самолёт исправен, угрозы жизни пассажирам лайнера не было.
«Авиакомпания выполнит рейс на другом самолёте согласно правилам», — заключила она.
Ранее сообщалось, что пассажиры Boeing 737 перед вылетом из Внукова заметили выброс пламени из одного из двигателей самолёта и потребовали остановить воздушное судно.