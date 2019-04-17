В Национальном родительском комитете предложили выдавать молочные смеси только по рецепту

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН предложила выдавать смеси для питания малышей до года только по рецепту.
В Национальном родительском комитете предложили выдавать молочные смеси только по рецепту
  • ©pixabay.com

По её словам, в настоящее время тип питания зависит не от здоровья матери, а от её личного выбора.

«Сейчас существует тенденция, что грудью кормить — блажь. Но сейчас известно 40 тыс. компонентов, входящих в материнское молоко, поэтому воссоздать его искусственно нельзя», — заявила Волынец.

Она считает, что было бы идеально, если бы не только государство запретило смеси, но и они отсутствовали в продаже.

«Смеси нужно продавать только по рецепту врача, должно быть подтверждено документально, что есть основания для перевода ребёнка на искусственное вскармливание», — пояснила Волынец.

Как добавила председатель Национального родительского комитета, только в этом случае смесь должны выдавать матери бесплатно.

Ранее, как сообщали «Известия», «Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей.

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