В Национальном родительском комитете предложили выдавать молочные смеси только по рецепту
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По её словам, в настоящее время тип питания зависит не от здоровья матери, а от её личного выбора.
«Сейчас существует тенденция, что грудью кормить — блажь. Но сейчас известно 40 тыс. компонентов, входящих в материнское молоко, поэтому воссоздать его искусственно нельзя», — заявила Волынец.
Она считает, что было бы идеально, если бы не только государство запретило смеси, но и они отсутствовали в продаже.
«Смеси нужно продавать только по рецепту врача, должно быть подтверждено документально, что есть основания для перевода ребёнка на искусственное вскармливание», — пояснила Волынец.
Как добавила председатель Национального родительского комитета, только в этом случае смесь должны выдавать матери бесплатно.
Ранее, как сообщали «Известия», «Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей.