В Подмосковье начали проверять аттракционы на безопасность

В Московской области стартовала профилактическая операция «Аттракцион-2019», сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

«Сегодня на всей территории Подмосковья начались усиленные рейды по проверке аттракционов на безопасность», — заявил он.

Как отметил Разин, осмотр стартовал с муниципалитетов, в которых сосредоточено наибольшее количество аттракционов. Речь идёт о Мытищах, Домодедове, Химках, Богородском и Орехово-Зуевском городских округах.

Операция продлится до 17 мая.

Ранее «Невские новости» сообщали о проверке аттракционов в Санкт-Петербурге с 1 февраля по 15 апреля.