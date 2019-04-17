В Подмосковье начали проверять аттракционы на безопасность
- РИА Новости
«Сегодня на всей территории Подмосковья начались усиленные рейды по проверке аттракционов на безопасность», — заявил он.
Как отметил Разин, осмотр стартовал с муниципалитетов, в которых сосредоточено наибольшее количество аттракционов. Речь идёт о Мытищах, Домодедове, Химках, Богородском и Орехово-Зуевском городских округах.
Операция продлится до 17 мая.
Ранее «Невские новости» сообщали о проверке аттракционов в Санкт-Петербурге с 1 февраля по 15 апреля.