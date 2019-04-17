Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса. Об этом рассказал сам артист, информацию подтвердили в справочной аэропорта.

«Утром в среду был задержан московский рейс авиакомпании «Аэрофлот» в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актёр. Его сняли с рейса», — сказали РИА Новости в аэропорту.

На записи, появившейся в соцсетях, видно, как Панкратов-Чёрный попросил стюарда принести 100 г водки, а после отказа обратился к другим пассажирам и извинился за задержку рейса.

«Заказываю 100 г водки (бизнес-классом лечу) и воды без газа. Вдруг подходит и говорит: «Вы неадекватно себя ведёте, покиньте салон самолёта». И вот поссорились, он вызвал полицию. Говорит, командир экипажа хочет, чтобы вы покинули самолёт», — сказал актёр Пятому каналу.

Панкратов-Чёрный утверждает, что был трезв, и называет произошедшее провокацией и клеветой.

После того как актёра выпроводили из самолёта в сопровождении полицейских, он отправился в барнаульскую гостиницу, где ожидает возможности вылететь в Москву.

В МВД по Алтайскому краю не стали комментировать ситуацию.