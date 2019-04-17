Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
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«S7 Group сообщает о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора ООО «С 7 Космические Транспортные Системы» (S7 Space) с 31 марта 2019 года», — указывается в сообщении.
Отмечается, что решение о назначении было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего гендиректора Сергея Сопова.
Ранее Джураева возглавляла Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса.
В феврале генеральный директор российской частной космической компании S7 Space Сергей Сопов объявил о своей отставке.