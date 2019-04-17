Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space

Генеральным директором компании S7 Space назначена Рано Джураева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«S7 Group сообщает о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора ООО «С 7 Космические Транспортные Системы» (S7 Space) с 31 марта 2019 года», — указывается в сообщении.

Отмечается, что решение о назначении было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего гендиректора Сергея Сопова.

Ранее Джураева возглавляла Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса.

В феврале генеральный директор российской частной космической компании S7 Space Сергей Сопов объявил о своей отставке.