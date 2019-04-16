В Мурманской области задержали браконьеров с крабом на 5,3 млн рублей

Короткая ссылка
В Мурманской области представители Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали пятерых браконьеров с крабом почти на 5,3 млн рублей. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Мурманской области задержали браконьеров с крабом на 5,3 млн рублей
  • РИА Новости

Первое задержание произошло 10 апреля. Экипаж пограничного корабля «Преданный» нашёл в Кольском заливе браконьеров, которые попытались скрыться и избавиться от улова. Трое жителей Североморска имели при себе 245 кг краба. Их действия нанесли ущерб на 2,6 млн рублей. Против задержанных завели административные дела.

11 апреля в акватории Малого Оленьего острова пограничники также обнаружили браконьеров. Во время погони те сбрасывали улов в воду и не останавливались. Тем не менее злоумышленники были задержаны. Сумма улова двух жителей Полярного превышает 2,68 млн рублей. Заведены дела об административных правонарушениях по факту неповиновения законному распоряжению военнослужащих, а также за нарушение пограничного режима.

Один из браконьеров арестован на восемь суток, второго обязали выплатить штраф. Рассматривается вопрос о заведении уголовных дел.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить