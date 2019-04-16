Мэр Серова объяснил доход своего ребёнка в 2018 году

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Глава Серовского городского округа в Свердловской области Василий Сизиков объяснил, почему его несовершеннолетний сын заработал более 400 тыс. рублей в 2018 году.

По его словам, речь идёт об алиментах, которые по действующему законодательству определяются как доход ребёнка.

«Считал, что декларационная кампания нужна для достоверного предоставления сведений и противодействия коррупции, а не копания в подробностях частной жизни меня и моего несовершеннолетнего ребёнка», — цитирует Сизикова РИА Новости.

Ранее стало известно, что несовершеннолетний сын мэра города Серова в 2018 году заработал более 400 тыс. рублей.

Согласно декларации, сам Сизиков за прошлый год заработал около 2,6 млн рублей. 

Также стало известно, что Григорий Аникеев, представляющий в Государственной думе Владимирскую область, стал самым богатым депутатом по итогам 2018 года.

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