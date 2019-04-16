Международный ветеринарный конгресс пройдёт в Калининградской области с 17 по 20 апреля

Международный ветеринарный конгресс будет проходить в Светлогорске с 17 по 20 апреля, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

©pixabay.com

Мероприятие соберёт более 1,5 тыс. специалистов — представителей всех направлений ветеринарной деятельности, мировых экспертов по болезням животных. В деловую программу входят конференции и круглые столы.