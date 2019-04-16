В Мурманской области начались учения по предупреждению и ликвидации ЧС

Руководитель ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров заявил о начале командно-штабных учений, основной целью которых станет проверка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надёжности систем управления, связи и оповещения. Об этом сообщают «Невские новости».

РИА Новости

Занятия проходят с 16 по 18 апреля в три этапа. Планируется проработать режимы повышенной готовности и отработать действия по весеннему половодью и тушению лесных пожаров. Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в 12 районах Удмуртии зафиксировано возгорание сухой травы.