В Мурманской области начались учения по предупреждению и ликвидации ЧС
Руководитель ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров заявил о начале командно-штабных учений, основной целью которых станет проверка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надёжности систем управления, связи и оповещения. Об этом сообщают «Невские новости».
Занятия проходят с 16 по 18 апреля в три этапа.
Планируется проработать режимы повышенной готовности и отработать действия по весеннему половодью и тушению лесных пожаров.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в 12 районах Удмуртии зафиксировано возгорание сухой травы.
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