В Мурманской области начались учения по предупреждению и ликвидации ЧС

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Руководитель ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров заявил о начале командно-штабных учений, основной целью которых станет проверка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надёжности систем управления, связи и оповещения. Об этом сообщают «Невские новости».
В Мурманской области начались учения по предупреждению и ликвидации ЧС
  • РИА Новости

Занятия проходят с 16 по 18 апреля в три этапа.

Планируется проработать режимы повышенной готовности и отработать действия по весеннему половодью и тушению лесных пожаров.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в 12 районах Удмуртии зафиксировано возгорание сухой травы.

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