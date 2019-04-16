СК завёл дело на экс-следователя из-за сфабрикованного расследования о детской порнографии

СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего следователя, который незаконно привлёк к уголовной ответственности за распространение детской порнографии ростовчанку. Об этом RT сообщила адвокат Татьяна Задорожная.

РИА Новости

«Из СК по Ростовской области мне пришло извещение, что в отношении бывшего следователя Гранта Закаряна возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»)», — рассказала Задорожная.

По её словам, она добивалась привлечения Закаряна к ответственности два года. За это время СК семь раз выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, отметила юрист.

«И только когда мы добились для моей подзащитной права на реабилитацию, прокуратура предоставила доказывающие преступление Закаряна материалы, которые ранее тщательно скрывались», — сказала она.

Ранее RT рассказывал, как Закарян, не располагая доказательствами, хотел привлечь к уголовной ответственности членов семьи из Ростова-на-Дону.

Так, сначала он хотел привлечь к ответственности за распространение порнографии с участием несовершеннолетних 61-летнюю женщину-инвалида, которая не умеет пользоваться компьютером. Когда прокуратура отказалась подписывать обвинительное заключение, следователь решил отправить на скамью подсудимых или её сына, или 31-летнюю невестку Елизавету Крючкову (имя изменено).

Закарян предлагал членам семьи самим выбрать, кто из них пойдёт под суд, и угрожал арестовать всех, если у него на руках не будет явки с повинной. В итоге Крючкова была приговорена к трём годам лишения свободы и почти год провела в СИЗО, пока Верховный суд не удовлетворил апелляционную жалобу её защитника.